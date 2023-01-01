Между тем количество пожаров в канун Нового года в Ростовской области увеличилось в сравнении с данными прошлого года. 1 января 2022 года в МЧС доложили всего лишь о шести возгораниях. Тогда также никто не погиб, однако многим пострадавшим понадобилась помощь врачей.