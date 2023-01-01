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В новогоднюю ночь в Ростовской области произошло 14 пожаров

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В новогоднюю ночь в Ростовской области произошло 14 пожаров
Ночью и утром 1 января в Ростовской области зафиксировали порядка 14 возгораний, сообщили в МЧС России по региону.

Новогодняя ночь традиционно является одним из самых опасных периодов года. В это время учащаются случаи возгораний, травм и аварий. В этом году 1 января с 00.00 до 11.00 мск в Ростовской области зафиксировали 14 пожаров. К счастью, все они обошлись без жертв.

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Также спасатели уточнили, что происшествий, связанных с петардами и салютами, в этом году в регионе не происходило.

Между тем количество пожаров в канун Нового года в Ростовской области увеличилось в сравнении с данными прошлого года. 1 января 2022 года в МЧС доложили всего лишь о шести возгораниях. Тогда также никто не погиб, однако многим пострадавшим понадобилась помощь врачей.

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