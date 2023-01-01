Житель Ростова опубликовал видео с неудачным пуском фейерверка в Левенцовском микрорайоне. Петарды с салютом вместо того, чтобы улететь в небо, стать стрелять по машинам.
К счастью, рядом с авто никто не стоял, поэтому жертв и ранений удалось избежать. Однако машины получили значительные механические повреждения.
Но не всем любителям фейерверков повезло остаться целыми и невредимыми в эту новогоднюю ночь. Во время пуска салюта во дворе дома на площади 40-летия Победы 36-летняя ростовчанка осталась без кисти после того, как петарда взорвалась прямо у нее в руке.