Несчастный случай произошел в Ростове в новогоднюю ночь. 36-летняя местная жительница решила запустить фейерверк во дворе дома на проспекте 40-летия Победы. Однако не успела вовремя среагировать, и в ее руке разорвалась петарда.
Очевидцы сообщило, что женщине разворотило часть руки. Ее сразу госпитализировали в больницу. Однако, как пишет «Комсомольская правда», спасти кисть не удалось, ее ампутировали.
Также в новогоднюю ночь в Ростовской области произошло 14 пожаров. Это более чем в два раза больше, чем на прошлый Новый год. Однако, к счастью, в этот раз в огне никто не пострадал.