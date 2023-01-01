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В Ростове взорвавшаяся петарда разворотила руку 36-летней женщине

Сегодня, 13:46
Фото: Wikipedia.org
Жительница Ростова-на-Дону получила травмы в результате взрыва пиротехники у нее в руках, сообщают СМИ.

Несчастный случай произошел в Ростове в новогоднюю ночь. 36-летняя местная жительница решила запустить фейерверк во дворе дома на проспекте 40-летия Победы. Однако не успела вовремя среагировать, и в ее руке разорвалась петарда.

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Очевидцы сообщило, что женщине разворотило часть руки. Ее сразу госпитализировали в больницу. Однако, как пишет «Комсомольская правда», спасти кисть не удалось, ее ампутировали.

Также в новогоднюю ночь в Ростовской области произошло 14 пожаров. Это более чем в два раза больше, чем на прошлый Новый год. Однако, к счастью, в этот раз в огне никто не пострадал.

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