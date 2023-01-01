Специалисты Ростовского Гидрометцентра рассказали «Ростов.ру» о погоде в столице региона в январе. Начало месяца выдастся теплым и облачным. Температура воздуха будет плюсовой. Так, днем столбики термометров в среднем будут достигать +1 — +4 градусов днем и 0 — +2 ночью. Обильных осадков в первой декаде января не ожидается.