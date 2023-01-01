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В январе Ростов ждут сильные снегопады и мороз до -18 градусов

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
Теплые и дождливые дни начала января ближе к концу месяца сменятся морозами и снегопадами, рассказали в Ростовском Гидрометцентре.
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Погода

Специалисты Ростовского Гидрометцентра рассказали «Ростов.ру» о погоде в столице региона в январе. Начало месяца выдастся теплым и облачным. Температура воздуха будет плюсовой. Так, днем столбики термометров в среднем будут достигать +1 — +4 градусов днем и 0 — +2 ночью. Обильных осадков в первой декаде января не ожидается.

Однако, начиная с 10 января, в городе пойдут первые снегопады. Температура воздуха опустится до -3 — -8 градусов.

Ближе к концу месяца на Ростов обрушатся снегопады и серьезные морозы. Днем будет холодать до -2 — -7 градусов, ночью заморозки могут достигнуть -18 градусов.

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Однако в Гидрометцентре заверяют, что аномальных холодов и осадков в январе не прогнозируется. Температура и количество снега будут в пределах месячной нормы.

Напомним, 1 января Ростов окутал плотный и густой туман. Из-за него значительно снизилась видимость на дорогах.

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