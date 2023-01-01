Ростовчане пишут, что слышали в новогоднюю ночь подозрительные хлопки. Жалобы поступали из разных районов города: Военведа, Западного, Северного и Темерника.
Горожане заверяют, что звуки не были похожи на пуск салютов или петард. Шум, скорее, напоминал небольшие взрывы. Кое-где очевидцы даже чувствовали ударную волну и видели огненные всполохи.
Военный в отставке Валерий Николаев заявил «АиФ», что, вероятно, испуганные ростовчане слышали шум от взрыв-пакетов. Звук этого пиротехнического средства напоминает разрыв гранаты, мины или снарядов. Обычно они используются в военных учениях. Также от взрыв-пакетов может наблюдаться небольшая ударная волна.
Эксперт рекомендовал ростовчанам отказаться от использования этого средства и выбирать ту пиротехнику, которая специально предназначена для праздников.
Ранее ростовчане разделились на два лагеря по поводу массового запуска салютов в новогоднюю ночь. Одни обрадовались ярким краскам в небе и ощущению праздника, другие посчитали чрезмерное веселье кощунственным на фоне продолжения спецоперации на Украине.