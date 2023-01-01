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Жители Ростова слышали в новогоднюю ночь взрывы, но не петард и салютов

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
На жуткие звуки взрывов снова жалуются жители Ростова-на-Дону, пишут СМИ.

Ростовчане пишут, что слышали в новогоднюю ночь подозрительные хлопки. Жалобы поступали из разных районов города: Военведа, Западного, Северного и Темерника.

Горожане заверяют, что звуки не были похожи на пуск салютов или петард. Шум, скорее, напоминал небольшие взрывы. Кое-где очевидцы даже чувствовали ударную волну и видели огненные всполохи.

Военный в отставке Валерий Николаев заявил «АиФ», что, вероятно, испуганные ростовчане слышали шум от взрыв-пакетов. Звук этого пиротехнического средства напоминает разрыв гранаты, мины или снарядов. Обычно они используются в военных учениях. Также от взрыв-пакетов может наблюдаться небольшая ударная волна.

Жители Ростова пожаловались на звуки взрывов и ударную волну в ночь на 31 декабря
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Эксперт рекомендовал ростовчанам отказаться от использования этого средства и выбирать ту пиротехнику, которая специально предназначена для праздников.

Ранее ростовчане разделились на два лагеря по поводу массового запуска салютов в новогоднюю ночь. Одни обрадовались ярким краскам в небе и ощущению праздника, другие посчитали чрезмерное веселье кощунственным на фоне продолжения спецоперации на Украине.

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