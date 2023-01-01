Военный в отставке Валерий Николаев заявил «АиФ», что, вероятно, испуганные ростовчане слышали шум от взрыв-пакетов. Звук этого пиротехнического средства напоминает разрыв гранаты, мины или снарядов. Обычно они используются в военных учениях. Также от взрыв-пакетов может наблюдаться небольшая ударная волна.