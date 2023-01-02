Академик полагает, что России пора перестать пытаться стать частью Запада, так как Европа никогда не будет воспринимать нас как равных. К тому же, следует избавиться от идеалистического восприятия европейских стран. Многие россияне представляют Запад как царство всеобъемлющего процветания и благополучия, забывая, что и там есть бездомные и нищие, заверяет Венков.