По его словам, корень проблем в отношениях России и Запада кроется в том, что это уже тысячу лет две разные цивилизации. Начало было положено после раскола христианства на католичество и православие, убежден историк Андрей Венков.
Из этого разделения произрастает разное восприятие мира. Запад в своем развитии намного опередил Россию. Наша же страна была вынуждена существовать в условиях выживания. «Когда народ находится в условиях выживания, у него формируются коллективистские ценности. Запад же делает ставку на индивидуализм. Этим мы отличаемся», — заявил Венков в интервью «Город N».
Академик полагает, что России пора перестать пытаться стать частью Запада, так как Европа никогда не будет воспринимать нас как равных. К тому же, следует избавиться от идеалистического восприятия европейских стран. Многие россияне представляют Запад как царство всеобъемлющего процветания и благополучия, забывая, что и там есть бездомные и нищие, заверяет Венков.
Он также напомнил, что история отношений России и Европы — это история ограбления, так как российское государство всегда интересовало европейцев как сырьевой ресурс.
Ранее профессор Андрей Венков рассказал, как надо воспитывать молодежь для победы в СВО.