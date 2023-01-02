Дорожная авария произошла 1 января около 06.00 утра в Ростове. 25-летний водитель Renault Logan, двигаясь по улице Нансена в направлении проспекта Нагибина, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz C180. В результате машины столкнулись.
Удар был настолько сильным, что пострадали сразу четыре пассажира в обоих автомобилях. Все они госпитализированы в больницу.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, с 1 января дороги и улицы Ростова окутал плотный туман. ГИБДД выпускало предупреждение для автомобилистов о необходимости повышенного внимания на дорогах.