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Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ростова ранним утром 1 января

Сегодня, 08:46
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В столкновении двух иномарок в центре Ростова пострадали четыре человека, сообщили в ГИБДД России по региону.

Дорожная авария произошла 1 января около 06.00 утра в Ростове. 25-летний водитель Renault Logan, двигаясь по улице Нансена в направлении проспекта Нагибина, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz C180. В результате машины столкнулись.

Удар был настолько сильным, что пострадали сразу четыре пассажира в обоих автомобилях. Все они госпитализированы в больницу.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, с 1 января дороги и улицы Ростова окутал плотный туман. ГИБДД выпускало предупреждение для автомобилистов о необходимости повышенного внимания на дорогах.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область#Происшествие#Дорога
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