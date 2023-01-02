Ранее директор Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня оценивал общее количество общественного транспорта Ростова на 2022 год в 1223 единицы, с учётом всех резервов и техники, которая простаивает из-за дефицита водителей. А в осенне-зимний период на линии должны выпускать порядка тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Из этого следует, что на линиях в праздничные дни будет работать около 25% от обычного числа единиц общественного транспорта.