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До 8 января на линии в Ростове будут выпускать меньше четверти автобусов

Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
До 8 января на линии в Ростове будут выпускать меньше четверти автобусов
На новогодних каникулах в Ростове-на-Дону транспорт будет ходить по графикам выходного дня, сообщили в администрации города.

В соответствии с графиками выходного дня автобусы и электротранспорт будет ходить с более длинными интервалами, а на рейсы выпустят меньшее число машин.

По информации 1rnd, ежедневно на линии планируется выпускать до 250 единиц подвижного состава. При этом на Рождество транспорт будет ходить до трех ночи.

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Ранее директор Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня оценивал общее количество общественного транспорта Ростова на 2022 год в 1223 единицы, с учётом всех резервов и техники, которая простаивает из-за дефицита водителей. А в осенне-зимний период на линии должны выпускать порядка тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Из этого следует, что на линиях в праздничные дни будет работать около 25% от обычного числа единиц общественного транспорта.

Напомним, что 1 января пробки в Ростове сократились до нуля баллов.

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