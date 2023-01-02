В соответствии с графиками выходного дня автобусы и электротранспорт будет ходить с более длинными интервалами, а на рейсы выпустят меньшее число машин.
По информации 1rnd, ежедневно на линии планируется выпускать до 250 единиц подвижного состава. При этом на Рождество транспорт будет ходить до трех ночи.
Ранее директор Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня оценивал общее количество общественного транспорта Ростова на 2022 год в 1223 единицы, с учётом всех резервов и техники, которая простаивает из-за дефицита водителей. А в осенне-зимний период на линии должны выпускать порядка тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. Из этого следует, что на линиях в праздничные дни будет работать около 25% от обычного числа единиц общественного транспорта.
Напомним, что 1 января пробки в Ростове сократились до нуля баллов.