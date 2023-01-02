Ранее в лесополосе на окраине Волгодонска нашли труп мужчины. На его теле были видны признаки насильственной смерти. В частности, у погибшего переломаны ребра, гематомы расположены на всех частях тела. Сейчас следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели.