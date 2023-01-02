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Два трупа мужчин нашли в поднятой со дна канала машине в Ростовской области

Сегодня, 17:23
Фото: 1MI
Тела двух мужчин обнаружили в машине, поднятой со дна канала в СНТ «Задонье» в Ростовской области, рассказали в ГИБДД России по региону.

В понедельник, 2 января, в садоводческом товариществе «Задонье» со дна водного канала был поднят автомобиль Lada Vesta. В машине нашли два мужских тела: 41-летнего водителя и 26-летнего пассажира.

Сейчас правоохранительные органы заняты расследованием произошедшего. Причины и обстоятельства трагического происшествия пока неизвестны.

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Ранее в лесополосе на окраине Волгодонска нашли труп мужчины. На его теле были видны признаки насильственной смерти. В частности, у погибшего переломаны ребра, гематомы расположены на всех частях тела. Сейчас следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели.

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