Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев, подводя итоги года, присудил ряду политиков и чиновников шуточную антипремию «Донской лещ».
В числе прочих ее обладателем стал и президент Украины Владимир Зеленский. Федяев отдал ему победу в номинации «Мал клоп, да вонюч». Ростовский депутат считает, что именно Зеленский виноват в создании конфликта между Россией и Украиной и поддержании в последней профашистского режима.
«Комик и шут, исполнитель главной роли в реалити-шоу „Слуга НАТО“, человек, который реально заслуживает не только леща», — заключил Федяев.
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