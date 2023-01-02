«Мал клоп, да вонюч»: депутат из Ростова «дал леща» президенту Зеленскому

В числе прочих ее обладателем стал и президент Украины Владимир Зеленский. Федяев отдал ему победу в номинации «Мал клоп, да вонюч». Ростовский депутат считает, что именно Зеленский виноват в создании конфликта между Россией и Украиной и поддержании в последней профашистского режима.