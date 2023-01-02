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«Мал клоп, да вонюч»: депутат из Ростова «дал леща» президенту Зеленскому

Сегодня, 10:35
Фото: Wikipedia.org

Депутат из Ростова Федяев присудил президенту Зеленскому антипремию «Донской лещ»

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в создании в своей стране профашистского режима, заявил ростовский депутат Евгений Федяев.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев, подводя итоги года, присудил ряду политиков и чиновников шуточную антипремию «Донской лещ».

В числе прочих ее обладателем стал и президент Украины Владимир Зеленский. Федяев отдал ему победу в номинации «Мал клоп, да вонюч». Ростовский депутат считает, что именно Зеленский виноват в создании конфликта между Россией и Украиной и поддержании в последней профашистского режима.

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«Комик и шут, исполнитель главной роли в реалити-шоу „Слуга НАТО“, человек, который реально заслуживает не только леща», — заключил Федяев.

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