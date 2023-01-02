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Mercedes вылетел на лестницу недалеко от ТЦ «Мега» в Ростове

Сегодня, 15:43
Фото: Социальные сети
ДТП с участием Mercedes-Benz произошло на территории торгового центра «Мега» в пригороде Ростова, сообщили в ГИБДД России по региону.

О дорожном происшествии на территории ТЦ «Мега» в Аксае сообщили очевидцы. Автомобиль Mercedes-Benz оказался опрокинутым на пешеходной лестнице, соединяющей дорогу и парковку рядом с торговым центром.

В региональном ГИБДД факт ДТП подтвердили. Уточняется, что водитель Mercedes не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. К счастью, никто не пострадал.

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Ранее четыре человека пострадали в дорожной аварии на улице Нансена в Ростова ранним утром 1 января. С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы в больницу.

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