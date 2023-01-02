О дорожном происшествии на территории ТЦ «Мега» в Аксае сообщили очевидцы. Автомобиль Mercedes-Benz оказался опрокинутым на пешеходной лестнице, соединяющей дорогу и парковку рядом с торговым центром.
В региональном ГИБДД факт ДТП подтвердили. Уточняется, что водитель Mercedes не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. К счастью, никто не пострадал.
Ранее четыре человека пострадали в дорожной аварии на улице Нансена в Ростова ранним утром 1 января. С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы в больницу.