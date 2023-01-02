НАТО не удалось сломить российскую армию в 2022 году

Posted 2 января 12:41
Published 2 января 12:41
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Западные государства сильно вмешиваются в украинский конфликт и не скрывают этого. А страны НАТО начали поставлять Киеву оружие задолго до начала спецоперации.
России в этом противостоянии удается успешно удерживать позиции. А в СВО ситуация находится под контролем, быстрых побед никто не ждет.
Украина же столкнулась с энергокризисом из-за высокоточных ударов России. Это не позволяет противнику оперативно и эффективно поддерживать армию.