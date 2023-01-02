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Posted 2 января 12:41

Published 2 января 12:41

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

НАТО не удалось сломить российскую армию в 2022 году

2 января 12:41
Фото: 1MI
России приходится воевать против всего коллективного Запада в виде НАТО, но это не сломило армию страны.

Западные государства сильно вмешиваются в украинский конфликт и не скрывают этого. А страны НАТО начали поставлять Киеву оружие задолго до начала спецоперации. 

России в этом противостоянии удается успешно удерживать позиции. А в СВО ситуация находится под контролем, быстрых побед никто не ждет. 

Украина же столкнулась с энергокризисом из-за высокоточных ударов России. Это не позволяет противнику оперативно и эффективно поддерживать армию.

 

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#Елена Янкевич
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