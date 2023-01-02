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Новые платные туалеты принесли бюджету Ростова 170 тысяч рублей в 2022 году

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Платные уличные туалеты принесли бюджету Ростова только 171 тысячу рублей при затратах в 30 миллионов рублей, пишут СМИ.

Департамент ЖКХ Ростова подвел итоги работы 10 модульных общественных туалетов. По данным на 1 декабря 2022 года, в бюджет города они принесли лишь 171 тысячу рублей. Между тем на их установку и обслуживание было потрачено порядка 30 миллионов рублей. По заверениям властей, срок службы кабинок составит минимум 10 лет.

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По информации 1рнд, устанавливать новые модульные туалеты власти пока не планируют.

Напомним, модульные туалеты были закуплены в мэрией Ростова в 2021 году. Одно посещение стоит там 20 рублей, оплатить его можно только картой. Такой тариф был установлен в июне этого года, тогда же туалеты начали работу. Однако открыты для посещения они были далеко не всегда.

Сами ростовчане еще летом критиковали систему оплаты уличных туалетов и просили сделать их посещение бесплатным.

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