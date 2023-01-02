Напомним, модульные туалеты были закуплены в мэрией Ростова в 2021 году. Одно посещение стоит там 20 рублей, оплатить его можно только картой. Такой тариф был установлен в июне этого года, тогда же туалеты начали работу. Однако открыты для посещения они были далеко не всегда.