Департамент ЖКХ Ростова подвел итоги работы 10 модульных общественных туалетов. По данным на 1 декабря 2022 года, в бюджет города они принесли лишь 171 тысячу рублей. Между тем на их установку и обслуживание было потрачено порядка 30 миллионов рублей. По заверениям властей, срок службы кабинок составит минимум 10 лет.
По информации 1рнд, устанавливать новые модульные туалеты власти пока не планируют.
Напомним, модульные туалеты были закуплены в мэрией Ростова в 2021 году. Одно посещение стоит там 20 рублей, оплатить его можно только картой. Такой тариф был установлен в июне этого года, тогда же туалеты начали работу. Однако открыты для посещения они были далеко не всегда.
Сами ростовчане еще летом критиковали систему оплаты уличных туалетов и просили сделать их посещение бесплатным.