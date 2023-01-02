Власти Ростова обсудили, как город встретил наступление нового года. Отмечается, что крупных аварий и серьезных происшествий удалось избежать. Между тем травмы во время запуска салютов получили девять ростовчан, всем им оказана медицинская помощь. В круглосуточном режиме работают все кабинеты оказания неотложной помощи.