Власти Ростова обсудили, как город встретил наступление нового года. Отмечается, что крупных аварий и серьезных происшествий удалось избежать. Между тем травмы во время запуска салютов получили девять ростовчан, всем им оказана медицинская помощь. В круглосуточном режиме работают все кабинеты оказания неотложной помощи.
Также власти упомянули проблему вывоза мусора в новогодние праздники, так как именно в праздничные дни его скапливается больше обычного.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко поблагодарил всех, кто в первую ночь нового года был на дежурстве, обеспечивал порядок и оказывал горожанам помощь. Прежде всего, это спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.
Также на совещании глава администрации попросил не устраивать на улицах города свалки из хвойных деревьев.