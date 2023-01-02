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Новый год в Ростове прошел без крупных происшествий и аварий

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
Новогодняя ночь в Ростове прошла относительно спокойно, без ЧП и коммунальных аварий, доложил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова обсудили, как город встретил наступление нового года. Отмечается, что крупных аварий и серьезных происшествий удалось избежать. Между тем травмы во время запуска салютов получили девять ростовчан, всем им оказана медицинская помощь. В круглосуточном режиме работают все кабинеты оказания неотложной помощи.

Также власти упомянули проблему вывоза мусора в новогодние праздники, так как именно в праздничные дни его скапливается больше обычного.

Каждый пятый ростовчанин не праздновал Новый год
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Сити-менеджер Алексей Логвиненко поблагодарил всех, кто в первую ночь нового года был на дежурстве, обеспечивал порядок и оказывал горожанам помощь. Прежде всего, это спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.

Также на совещании глава администрации попросил не устраивать на улицах города свалки из хвойных деревьев.

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