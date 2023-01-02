Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что пенсии было решено повышать в два этапа. Первый проходил 1 июня 2022 года. Тогда пенсии индексировали на 10%. Это было сделано, чтобы поддержать граждан в период роста цен. Благодаря январскому повышению социальной выплаты пенсии стали выше уровня фактический годовой инфляции, полагает Минтруд.