С начала 2023 года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России вырастут на 4,8%. Таким образом, средний размер выплаты составит 21 864 рубля. На индексацию пенсий власти выделили более 9,5 триллиона рублей.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что пенсии было решено повышать в два этапа. Первый проходил 1 июня 2022 года. Тогда пенсии индексировали на 10%. Это было сделано, чтобы поддержать граждан в период роста цен. Благодаря январскому повышению социальной выплаты пенсии стали выше уровня фактический годовой инфляции, полагает Минтруд.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как изменятся социальные выплаты в Ростовской области с 1 января.