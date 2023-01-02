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Пенсии для неработающих пенсионеров в Ростовский области выросли почти на 5% 1 января

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров в Ростовской области с 1 января увеличатся на 4,8%, сообщили в министерстве труда России.

С начала 2023 года страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России вырастут на 4,8%. Таким образом, средний размер выплаты составит 21 864 рубля. На индексацию пенсий власти выделили более 9,5 триллиона рублей.

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков напомнил, что пенсии было решено повышать в два этапа. Первый проходил 1 июня 2022 года. Тогда пенсии индексировали на 10%. Это было сделано, чтобы поддержать граждан в период роста цен. Благодаря январскому повышению социальной выплаты пенсии стали выше уровня фактический годовой инфляции, полагает Минтруд.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как изменятся социальные выплаты в Ростовской области с 1 января.

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