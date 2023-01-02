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«Принципиально не хожу»: ростовчане высмеяли заработок городских модульных туалетов

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI

Ростовчане высмеяли заработок городских модульных туалетов

Миллионные вложения в модельные общественные туалеты не оправдались, годовой доход от них составил всего лишь 171 тысячу рублей, новость об этом активно обсуждают в соцсетях ростовчане.

Власти Ростова рассказали журналистам, что доход от модульных туалетов в городе составил 171 тысячу рублей. На их покупку и установку было потрачено 30 миллионов рублей. По итогам года, власти решили пока отказаться от приобретения новых общественных туалетов.

Напомним, что посещение модульного туалета стоит 20 рублей. Внести их можно только безналичным способом. Это условие еще полгода назад вызывало недовольство ростовчан.

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Комментируя заработок властей от модульных туалетов, жители города не удержались от колких замечаний: «Зачем платить за поход в туалет в такой кабинке, если рядом есть общепит, где можно сходить в туалет бесплатно», «Бесплатно в кафе забегу и сделаю свои дела. В модульный принципиально не хожу», «Вы эти туалеты открытыми видели? Уверена, закрыли их, чтобы простой люд не испортил да не нагадил».

Также ростовчане в очередной раз призвали обратить внимание на опыт своих московских коллег: «В Москве все бесплатно, и люди там не справляют нужду в кустах», «Почему не сделать как в Москве? Все урбанисты говорят, что общественные туалеты должны быть бесплатными, иначе в них нет смысла».

Ранее ростовчане жаловались на отсутствие общественных туалетов во время массовых мероприятий в центре города.

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