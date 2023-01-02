Комментируя заработок властей от модульных туалетов, жители города не удержались от колких замечаний: «Зачем платить за поход в туалет в такой кабинке, если рядом есть общепит, где можно сходить в туалет бесплатно», «Бесплатно в кафе забегу и сделаю свои дела. В модульный принципиально не хожу», «Вы эти туалеты открытыми видели? Уверена, закрыли их, чтобы простой люд не испортил да не нагадил».