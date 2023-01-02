В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины произвели обстрел здания ПТУ в населенном пункте Макеевка. Удары наносились из РЗСО HIMARS. В здании ПТУ, по предварительным данным, находилось много мобилизованных российских военнослужащих.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что для вышивших при обстреле собирают спальники. Бойцов с тяжелыми ранениями доставляют в госпиталь в Ростов. Огласить же списки раненых родственникам обещают только 3 января.
Официальной информации о перемещении раненых из Макеевки в Ростов не поступало. Данные уточняются.