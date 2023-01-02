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Раненых во время страшного обстрела ПТУ в Макеевке привезут в Ростов-на-Дону

Сегодня, 17:44
Фото: 1MI
Военнослужащих, получивших ранения во время обстрела Макеевки в ДНР, вероятно доставляют для лечения в Ростов, сообщают Telegram-каналы.

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины произвели обстрел здания ПТУ в населенном пункте Макеевка. Удары наносились из РЗСО HIMARS. В здании ПТУ, по предварительным данным, находилось много мобилизованных российских военнослужащих.

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Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что для вышивших при обстреле собирают спальники. Бойцов с тяжелыми ранениями доставляют в госпиталь в Ростов. Огласить же списки раненых родственникам обещают только 3 января.

Официальной информации о перемещении раненых из Макеевки в Ростов не поступало. Данные уточняются.

Ранее военный эксперт предположил, что удар по мобилизованным в Макеевке нанесли по наводке.
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