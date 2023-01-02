Ростовский эксперт заявил, что удар по мобилизованным в Макеевке нанесли по наводке

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Массированный удар по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен с возможным использованием разведданных или утечки информации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский политолог Евгений Михайлов.