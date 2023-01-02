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Posted 2 января 2023, 13:47

Published 2 января 2023, 13:47

Modified 2 января 2023, 13:50

Updated 2 января 2023, 13:50

Ростовский эксперт заявил, что удар по мобилизованным в Макеевке нанесли по наводке

2 января 2023, 13:47
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Эксклюзив
Массированный удар по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен с возможным использованием разведданных или утечки информации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский политолог Евгений Михайлов.

По словам политолога, в здании ПТУ, которое подверглось массированному обстрелу в новогоднюю ночь в Макеевке, располагались мобилизованные солдаты из Саратовской и Ульяновской областей.

«Как пишут и говорят эксперты, подобный состав мобилизованных необходимо размещать в более укрепленных зданиях, подвалах. Собирать всех в одну кучу в здании, которое находится в радиусе обстрела артиллерии, об этом в своем телеграмм-канале писал Александр Скворцов, было ошибкой», - считает Михайлов.

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Эксперт считает, что по инциденту обстрела Макеевки будут проводиться дополнительные проверки, в ходе которых установят, было ли это ошибкой или намеренной провокацией.

«В любом случае, чтобы нанести подобный удар, сработала разведка или кто-то изнутри сказал, что такая партия новобранцев будет размещена в столь удобном здании в Макеевке. Была наводка, и был нанесен удар», - уверен политолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что задержанного в Ростовской области шпиона СБУ завербовали с помощью компьютерной игры.

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