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Ростовчане получают травмы, а в зоне СВО пропадают люди и обстреливаются города

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
Военные эксперты назвали причину новогоднего обстрела Макеевки со стороны ВСУ, тем временем в зоне СВО пропал 20-летний пономарь из Ростовской области, а в Абхазии 49-летняя ростовчанка едва не погибла, сорвавшись со скалы.

Опасная связь

Ростовский политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что новогодний обстрел Макеевки в ДНР был нанесен с возможным использованием разведданных или утечки информации.

По словам эксперта, в здании ПТУ, которое и подверглось массированному обстрелу в в ночь на 1 января, находились мобилизованные военнослужащие из Саратовской и Ульяновской областей. Михайлов полагает, что подобные состав мобилизованных нужно размещать в более укрепленных зданиях и подвалах. Собирать же всех в «одну кучу» в радиусе обстрела артиллерии — рискованное решение. 

Было оно ошибкой или провокацией, вероятно, решат в ходе дополнительных проверок инцидента. Как бы там ни было, Михайлов считает, что для нанесения такого удара необходима либо наводка, либо информация от разведчиков.

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Пропавший без вести

2 января в СМИ появилась информация о гибели 20-летнего жителя Азова Василия Бабенко. Его родственники и друзья обратились в редакцию RostovGazeta и сообщили, что Василий пропал, а не погиб.

В последний раз на связь военнослужащий выходил 1 ноября в районе Докучаевска. Близкие Василия утверждают, что у них есть веские доводы считать, что молодой человек попал в плен. Сейчас он якобы находится во Львове.

Официальных комментариев о пропаже солдата от Минобороны России не поступало.

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Несчастливое падение

Во время отдыха в Абхазии едва не погибла 49-летняя ростовчанка. Происшествие случилось возле Старой Гагры 31 декабря.

Там женщина сорвалась со скалы. Во время падения она получила тяжелейшие травмы.

Сообщается, что она оперативно было доставлена в местную больницу, а оттуда 1 января направлена в Сочи. В каком состоянии ростовчанка находится в данный момент, не уточняется.

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