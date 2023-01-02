Опасная связь
Ростовский политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что новогодний обстрел Макеевки в ДНР был нанесен с возможным использованием разведданных или утечки информации.
По словам эксперта, в здании ПТУ, которое и подверглось массированному обстрелу в в ночь на 1 января, находились мобилизованные военнослужащие из Саратовской и Ульяновской областей. Михайлов полагает, что подобные состав мобилизованных нужно размещать в более укрепленных зданиях и подвалах. Собирать же всех в «одну кучу» в радиусе обстрела артиллерии — рискованное решение.
Было оно ошибкой или провокацией, вероятно, решат в ходе дополнительных проверок инцидента. Как бы там ни было, Михайлов считает, что для нанесения такого удара необходима либо наводка, либо информация от разведчиков.
Пропавший без вести
2 января в СМИ появилась информация о гибели 20-летнего жителя Азова Василия Бабенко. Его родственники и друзья обратились в редакцию RostovGazeta и сообщили, что Василий пропал, а не погиб.
В последний раз на связь военнослужащий выходил 1 ноября в районе Докучаевска. Близкие Василия утверждают, что у них есть веские доводы считать, что молодой человек попал в плен. Сейчас он якобы находится во Львове.
Официальных комментариев о пропаже солдата от Минобороны России не поступало.
Несчастливое падение
Во время отдыха в Абхазии едва не погибла 49-летняя ростовчанка. Происшествие случилось возле Старой Гагры 31 декабря.
Там женщина сорвалась со скалы. Во время падения она получила тяжелейшие травмы.
Сообщается, что она оперативно было доставлена в местную больницу, а оттуда 1 января направлена в Сочи. В каком состоянии ростовчанка находится в данный момент, не уточняется.