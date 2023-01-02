По словам эксперта, в здании ПТУ, которое и подверглось массированному обстрелу в в ночь на 1 января, находились мобилизованные военнослужащие из Саратовской и Ульяновской областей. Михайлов полагает, что подобные состав мобилизованных нужно размещать в более укрепленных зданиях и подвалах. Собирать же всех в «одну кучу» в радиусе обстрела артиллерии — рискованное решение.