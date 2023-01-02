31 декабря в Абхазии возле Старой Гагры едва не погибла 49-летняя ростовчанка. Женщина сорвалась со скалы, во время падения она получила серьезные травмы.
Как сообщает «Интерфакс», в тяжелом состоянии ее госпитализировали сначала в районную больницу, а затем, 1 января, переправили в Сочи.
В конце октября 43-летняя ростовчанка погибла во время возгорания и крушения мотодельтаплана в Адыгее. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Вместе с ростовчанкой погиб 48-летний инструктор, не имевший разрешения на полеты.