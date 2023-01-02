rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанка сорвалась со скалы в Абхазии 31 декабря

Сегодня, 10:03
Фото: pxhere.com
Жительница Ростова сорвалась со скалы во время новогоднего отдыха в Абхазии, сейчас она госпитализирована, сообщают СМИ.

31 декабря в Абхазии возле Старой Гагры едва не погибла 49-летняя ростовчанка. Женщина сорвалась со скалы, во время падения она получила серьезные травмы.

В Ростовской области врачи поставили на ноги человека с закрытой травмой позвоночника
Узнать подробнее

Как сообщает «Интерфакс», в тяжелом состоянии ее госпитализировали сначала в районную больницу, а затем, 1 января, переправили в Сочи.

В конце октября 43-летняя ростовчанка погибла во время возгорания и крушения мотодельтаплана в Адыгее. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Вместе с ростовчанкой погиб 48-летний инструктор, не имевший разрешения на полеты.

Читайте также:
Жительница Ростова погибла при падении дельтаплана в горах АдыгеиПогибший с ростовчанкой пилот дельтаплана не имел разрешений на полетыНарушения выявили при организации слета любителей малой авиации под Ростовом
#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Мал клоп, да вонюч»: депутат из Ростова «дал леща» президенту Зеленскому
Сегодня, 10:35
Академик из Ростова Венков назвал отношения России с Западом историей ограбления
Сегодня, 10:05
Жителей Ростова попросили сдать кровь 4 января
Сегодня, 07:30
В рождественскую ночь общественный транспорт в Ростове будет работать до 03.00 мск
Сегодня, 11:13
Новые платные туалеты принесли бюджету Ростова 170 тысяч рублей в 2022 году
Сегодня, 06:20