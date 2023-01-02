В конце октября 43-летняя ростовчанка погибла во время возгорания и крушения мотодельтаплана в Адыгее. Трагический инцидент произошел в Майкопском районе. Вместе с ростовчанкой погиб 48-летний инструктор, не имевший разрешения на полеты.