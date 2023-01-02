Парламентарий рассказал, что восстановлением дорог, котельных, электричества и газоснабжения в ДНР и ЛНР занимается правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина. Им уже удалось добиться больших успехов. Так, некоторые регионы России, предприятия и организации берут шефство над каким-либо из городов Донбасса, помогая ему восстанавливаться. Также поставляется гуманитарная помощь. Сам Хуснуллин находится на территории освобожденных республик уже 10 месяцев.