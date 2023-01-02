В ходе спецоперации в 2022 году разрушению подверглись многие города Донбасса. Их восстановлением активно занимаются российские власти. Ростовский депутат Виктор Водолацкий в эфире «Радио 1» рассказал, что украинские националисты, покидая тот или иной населенный пункт Донбасса, оставляют после себя руины, полностью разрушенную инфраструктуру и дома.
Парламентарий рассказал, что восстановлением дорог, котельных, электричества и газоснабжения в ДНР и ЛНР занимается правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина. Им уже удалось добиться больших успехов. Так, некоторые регионы России, предприятия и организации берут шефство над каким-либо из городов Донбасса, помогая ему восстанавливаться. Также поставляется гуманитарная помощь. Сам Хуснуллин находится на территории освобожденных республик уже 10 месяцев.
Водолацкий отмечает, что все россияне проявляют доброту и трепетное отношение к людям, живущим на Донбассе. Депутат уверен, что в наступившем году удастся восстановить еще больше объектов социальной и жилой инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут рассматривать дела по преступлениям военных в ДНР и ЛНР.