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Ростовский эксперт заявил, что удар по мобилизованным в Макеевке нанесли по наводке

Сегодня, 13:47
Фото: https://ru.freepik.com/
Массированный удар по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен с возможным использованием разведданных или утечки информации, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский политолог Евгений Михайлов.

По словам политолога, в здании ПТУ, которое подверглось массированному обстрелу в новогоднюю ночь в Макеевке, располагались мобилизованные солдаты из Саратовской и Ульяновской областей.

«Как пишут и говорят эксперты, подобный состав мобилизованных необходимо размещать в более укрепленных зданиях, подвалах. Собирать всех в одну кучу в здании, которое находится в радиусе обстрела артиллерии, об этом в своем телеграмм-канале писал Александр Скворцов, было ошибкой», - считает Михайлов.

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Эксперт считает, что по инциденту обстрела Макеевки будут проводиться дополнительные проверки, в ходе которых установят, было ли это ошибкой или намеренной провокацией.

«В любом случае, чтобы нанести подобный удар, сработала разведка или кто-то изнутри сказал, что такая партия новобранцев будет размещена в столь удобном здании в Макеевке. Была наводка, и был нанесен удар», - уверен политолог.

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