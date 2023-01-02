«Как пишут и говорят эксперты, подобный состав мобилизованных необходимо размещать в более укрепленных зданиях, подвалах. Собирать всех в одну кучу в здании, которое находится в радиусе обстрела артиллерии, об этом в своем телеграмм-канале писал Александр Скворцов, было ошибкой», - считает Михайлов.