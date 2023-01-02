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С 1 января все больницы Ростова перешли в собственность областного Минздрава

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI

В Ростовской области с 1 января 2023 года все больницы и поликлиники стали областными

Под контроль областного Минздрава перешли все поликлиники и больницы Ростова-на-Дону, ранее о масштабной реформе здравоохранения рассказывала RostovGazeta.

С 1 января 2023 года в Ростовской области прекращает свое существование муниципальное здравоохранение. С этого дня все городские поликлиники и больницы подчиняются непосредственно министерству здравоохранения региона.

Такая система действует и в большинстве других регионов России. Власти Ростовской области заверяют, что подчинение всех медучреждений единому центру позволит создать более гибкую и эффективную систему оказания медицинской помощи гражданам.

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За местными властями останутся некоторые полномочия, касающиеся создания благоприятных условий для работы врачей, их подготовки и трудоустройства.

Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что после вступления новых правил за всеми медработниками останутся их рабочие места. Также Кобзев рассказал, что не заметил «негатива» от населения и врачей в отношении реформы.

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