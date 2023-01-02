С 1 января 2023 года в Ростовской области прекращает свое существование муниципальное здравоохранение. С этого дня все городские поликлиники и больницы подчиняются непосредственно министерству здравоохранения региона.
Такая система действует и в большинстве других регионов России. Власти Ростовской области заверяют, что подчинение всех медучреждений единому центру позволит создать более гибкую и эффективную систему оказания медицинской помощи гражданам.
За местными властями останутся некоторые полномочия, касающиеся создания благоприятных условий для работы врачей, их подготовки и трудоустройства.
Министр здравоохранения региона Юрий Кобзев заявил, что после вступления новых правил за всеми медработниками останутся их рабочие места. Также Кобзев рассказал, что не заметил «негатива» от населения и врачей в отношении реформы.