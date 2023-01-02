В понедельник, 2 января, в Ростовской области наблюдается сильная туманность. Она особенно опасна для автомобилистов. Чтобы избежать аварийных ситуаций, в ГИБДД водителей просят соблюдать правила безопасности. В частности, увеличить дистанцию движения, не превышать скорость и не совершать сложных маневров.