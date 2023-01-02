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Туман, как молоко: водителей в Ростовской области призвали быть осторожнее

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI

Водителей в Ростовской области призвали быть осторожнее из-за тумана 2 января

Автомобилистам нужно быть внимательнее на дорогах из-за непроглядного тумана, предупредили в ГИБДД России по Ростовской области.
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Погода

В понедельник, 2 января, в Ростовской области наблюдается сильная туманность. Она особенно опасна для автомобилистов. Чтобы избежать аварийных ситуаций, в ГИБДД водителей просят соблюдать правила безопасности. В частности, увеличить дистанцию движения, не превышать скорость и не совершать сложных маневров.

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﻿Напомним, новый год в Ростовской области начался с пасмурной и туманной погоды. Небо остается облачным. Температура воздуха днем в среднем около +8 градусов, а ночью — около +2. Скорость ветра не больше шести метров в секунду.

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