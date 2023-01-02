В Ростовской области 1 января 2023 года родились 90 малышей. Власти рассказали, что по итогам ушедшего года, на свет в регионе появились 33 тысячи детей. Среди них 360 двоен и одна тройня.
Также чиновники напомнили, что жители Ростовской области могут воспользоваться программой ЭКО. Благодаря ней в 2022 году родились 530 младенцев.
Зарегистрировать же новорожденного можно без посещения ЗАГС. Достаточно воспользоваться сервисом «Рождение ребенка» на Госуслугах.
Напомним, 1 января 2022 года в Ростовской области родились 98 малышей.