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В первый день нового года в Ростовской области родились 90 младенцев

Сегодня, 13:01
Фото: Правительство Ростовской области
90 малышей появились на свет в Ростовской области 1 января 2023 года, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области 1 января 2023 года родились 90 малышей. Власти рассказали, что по итогам ушедшего года, на свет в регионе появились 33 тысячи детей. Среди них 360 двоен и одна тройня.

Также чиновники напомнили, что жители Ростовской области могут воспользоваться программой ЭКО. Благодаря ней в 2022 году родились 530 младенцев.

Список оснований для помощи детям расширят
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Зарегистрировать же новорожденного можно без посещения ЗАГС. Достаточно воспользоваться сервисом «Рождение ребенка» на Госуслугах.

Напомним, 1 января 2022 года в Ростовской области родились 98 малышей.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новый год 2023#Новости#Ростовская область#Новый год#Дети
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