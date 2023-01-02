Основатель движения, местный житель Вячеслав много лет посвятил реставрации раритетного автомобиля ЗАЗ. Под Новый год он завершил работы и решил украсить авто в новогодней тематике. Из окна ЗАЗ торчит елка из мишуры, а на капоте из ваты выложена борода.