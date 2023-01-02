В Волгодонске местные байкеры устроили необычную новогоднюю акцию для детей. Они примерили на себя образ Дедов Морозов и стали раздавать детям на центральной площади города подарки.
Основатель движения, местный житель Вячеслав много лет посвятил реставрации раритетного автомобиля ЗАЗ. Под Новый год он завершил работы и решил украсить авто в новогодней тематике. Из окна ЗАЗ торчит елка из мишуры, а на капоте из ваты выложена борода.
Как пишет «Don Mash», к Вячеславу присоединились и другие байкеры. Надев костюмы новогодних волшебников, они стали водить с детьми хороводы, фотографировались с прохожими и раздавали подарки.
Новогодняя акция была организована весьма кстати, ведь накануне праздников 35% ростовчан заявили, что у них нет новогоднего настроения.