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В Ростовской области байкеры в костюмах Дедов Морозов массово раздавали детям подарки

Сегодня, 13:32
Фото: Telegram-канал Don Mash
Необычная новогодняя акция с участием байкеров прошла в Волгодонске Ростовской области, сообщают в соцсетях очевидцы.

В Волгодонске местные байкеры устроили необычную новогоднюю акцию для детей. Они примерили на себя образ Дедов Морозов и стали раздавать детям на центральной площади города подарки.

Основатель движения, местный житель Вячеслав много лет посвятил реставрации раритетного автомобиля ЗАЗ. Под Новый год он завершил работы и решил украсить авто в новогодней тематике. Из окна ЗАЗ торчит елка из мишуры, а на капоте из ваты выложена борода. 

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Как пишет «Don Mash», к Вячеславу присоединились и другие байкеры. Надев костюмы новогодних волшебников, они стали водить с детьми хороводы, фотографировались с прохожими и раздавали подарки. 

Новогодняя акция была организована весьма кстати, ведь накануне праздников 35% ростовчан заявили, что у них нет новогоднего настроения.

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