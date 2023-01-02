Власти города сообщили, что в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, выпуск на маршруты общественного транспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня. Однако для удобства ростовчан работу автобусов решено продлить до 03.00 мск.
До этого власти рассказали, что на новогодних праздниках для перевозки пассажиров будет задействовано 250 автобусов.
Ранее стало известно, что в 2023 году новые автобусные маршруты запустят в три микрорайона Ростова. Речь идет о микрорайоне Левенцовский, ЖК «Вересаево» и «Скай Парк». Также новые остановки должны появиться на улицах Алма-Атинская и Нансена.