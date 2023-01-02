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В рождественскую ночь общественный транспорт в Ростове будет работать до 03.00 мск

Сегодня, 11:13
Фото: pxhere.com
Работа пассажирского транспорта в ночь на 7 января в Ростове будет продлена до 03.00 мск, сообщили в мэрии.

Власти города сообщили, что в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, выпуск на маршруты общественного транспорта будет осуществляться по расписанию выходного дня. Однако для удобства ростовчан работу автобусов решено продлить до 03.00 мск.

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До этого власти рассказали, что на новогодних праздниках для перевозки пассажиров будет задействовано 250 автобусов.

Ранее стало известно, что в 2023 году новые автобусные маршруты запустят в три микрорайона Ростова. Речь идет о микрорайоне Левенцовский, ЖК «Вересаево» и «Скай Парк». Также новые остановки должны появиться на улицах Алма-Атинская и Нансена.

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