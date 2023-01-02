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В зоне СВО пропал 20-летний служитель церкви из Ростовской области

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
20-летний житель Ростовской области Василий Бабенко пропал в зоне спецоперации, сообщили в редакцию RostovGazeta друзья и родственники парня. Информацию СМИ о его возможной гибели они опровергают.

В ходе спецоперации пропал без вести 20-летний уроженец Азова Василий Бабенко. Военнослужащий перестал выходить на связь 1 ноября в районе Докучаевска. 

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Близкие отзываются о Василии как об отзывчивом и добром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Информацию о его гибели они опровергают и у них есть веские доводы считать, что молодой человек попал в плен. Якобы он сейчас находится во Львове, сообщили в редакцию Rostovgazeta друзья солдата. 

Официально о судьбе военнослужащего министерство обороны России не сообщало. Информация уточняется. 

Ранее осколком убило на СВО 33-летнего Антона Киселева из Таганрога.

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#Виктория Прутковская#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Азов#Таганрог#Спецоперация
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