Близкие отзываются о Василии как об отзывчивом и добром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Информацию о его гибели они опровергают и у них есть веские доводы считать, что молодой человек попал в плен. Якобы он сейчас находится во Львове, сообщили в редакцию Rostovgazeta друзья солдата.