В ходе спецоперации пропал без вести 20-летний уроженец Азова Василий Бабенко. Военнослужащий перестал выходить на связь 1 ноября в районе Докучаевска.
Близкие отзываются о Василии как об отзывчивом и добром человеке, готовом всегда прийти на помощь. Информацию о его гибели они опровергают и у них есть веские доводы считать, что молодой человек попал в плен. Якобы он сейчас находится во Львове, сообщили в редакцию Rostovgazeta друзья солдата.
Официально о судьбе военнослужащего министерство обороны России не сообщало. Информация уточняется.
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