rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Владелец «Ростсельмаша» рассказал о росте производства на 13% в условиях санкций

Сегодня, 12:00
Фото: wikipedia.org
Рост отечественного сельхозмашиностроения в 2022 году составил 13%, заявил совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин.

В ушедшем году российское сельхозмашиностроение смогло увеличить свой доход на 13%. Однако западные санкции все равно оказывают негативное влияние на производство. Например, в мае и июне 2022 года зарубежные поставщики отказались от сотрудничества, из-за этого даже пришлось приостановить выпуск комбайнов.

Российским производителям пришлось искать других партнеров, приводит слова  совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина издание «Город N». Также он напомнил, что после введения санкций в 2014 году государство стало больше поддерживать отечественных предпринимателей. В итоге на внутреннем рынке доля российской сельхозтехники выросла с 26% до 65%.

Санкции и уход западного бизнеса дали новые возможности российским производителям
Узнать подробнее

Однако нерешенной остается проблема производства наукоемкой продукции: чипов, двигателей, элементов гидравлики. Если раньше все это закупалось на Западе, то теперь поставки приходят с Востока. Отечественная же наукоемкая продукция продолжает быть дороже, чем импортная, что негативно влияет на ее востребованность.

Ранее стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций.

Читайте также:
Стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций«Оценили вклад»: Великобритания ввела санкции в отношении главы Ростовской областиРостовчане предпочли подержанные автомобили новым из-за санкций 2022 года
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«Мал клоп, да вонюч»: депутат из Ростова «дал леща» президенту Зеленскому
Сегодня, 10:35
Академик из Ростова Венков назвал отношения России с Западом историей ограбления
Сегодня, 10:05
Ростовчанка сорвалась со скалы в Абхазии 31 декабря
Сегодня, 10:03
Жителей Ростова попросили сдать кровь 4 января
Сегодня, 07:30
В рождественскую ночь общественный транспорт в Ростове будет работать до 03.00 мск
Сегодня, 11:13
Новые платные туалеты принесли бюджету Ростова 170 тысяч рублей в 2022 году
Сегодня, 06:20