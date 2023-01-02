Однако нерешенной остается проблема производства наукоемкой продукции: чипов, двигателей, элементов гидравлики. Если раньше все это закупалось на Западе, то теперь поставки приходят с Востока. Отечественная же наукоемкая продукция продолжает быть дороже, чем импортная, что негативно влияет на ее востребованность.