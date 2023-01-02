В ушедшем году российское сельхозмашиностроение смогло увеличить свой доход на 13%. Однако западные санкции все равно оказывают негативное влияние на производство. Например, в мае и июне 2022 года зарубежные поставщики отказались от сотрудничества, из-за этого даже пришлось приостановить выпуск комбайнов.
Российским производителям пришлось искать других партнеров, приводит слова совладельца «Ростсельмаша» Константина Бабкина издание «Город N». Также он напомнил, что после введения санкций в 2014 году государство стало больше поддерживать отечественных предпринимателей. В итоге на внутреннем рынке доля российской сельхозтехники выросла с 26% до 65%.
Однако нерешенной остается проблема производства наукоемкой продукции: чипов, двигателей, элементов гидравлики. Если раньше все это закупалось на Западе, то теперь поставки приходят с Востока. Отечественная же наукоемкая продукция продолжает быть дороже, чем импортная, что негативно влияет на ее востребованность.
Ранее стало известно, как рынок алкоголя изменился из-за санкций.