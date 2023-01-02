В новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Макеевке. Обстрел производился из РЗСО HIMARS. По предварительным данным, ранения получили 15 военнослужащих.
Источники сообщают, что причиной удара могла стать высокая сотовая активность российских военных. ВСУ, вероятно, с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявили активность мобильной связи и, соответственно, местоположение абонентов.
Напомним, 30 декабря от обстрелов со стороны Украины пострадали населенные пункты Стаханов, Брянка и Алчевск. Последний находится всего лишь в 150 километрах от Ростова.