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ВСУ смогли ударить по Макеевке из-за сотовой активности российских военнослужащих

Сегодня, 12:43
Удар по Макеевке в новогоднюю ночь мог быть спровоцирован активным использованием мобильных телефонов российскими военными, пишет ТАСС.

В новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по Макеевке. Обстрел производился из РЗСО HIMARS. По предварительным данным, ранения получили 15 военнослужащих.

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Источники сообщают, что причиной удара могла стать высокая сотовая активность российских военных. ВСУ, вероятно, с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявили активность мобильной связи и, соответственно, местоположение абонентов.

Напомним, 30 декабря от обстрелов со стороны Украины пострадали населенные пункты Стаханов, Брянка и Алчевск. Последний находится всего лишь в 150 километрах от Ростова.

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