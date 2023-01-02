Виктория Ворожбит, жена актера Сергея Жигунова, перед Новым годом попала в дорожную аварию. Буквально в двух шагах от собственного дома автомобиль Виктории оказался прижат огромным грузовиком. К счастью, сама женщина не пострадала. Однако механические повреждения получала ее машина.