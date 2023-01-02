Виктория Ворожбит, жена актера Сергея Жигунова, перед Новым годом попала в дорожную аварию. Буквально в двух шагах от собственного дома автомобиль Виктории оказался прижат огромным грузовиком. К счастью, сама женщина не пострадала. Однако механические повреждения получала ее машина.
На помощь жене прославленного актера пришли сотрудники ДПС. Они успокоили Ворожбит, помогли поменять колесо авто, чтобы автоледи не пришлось вызывать эвакуатор.
Виктория поблагодарила выручивших ее полицейских и призвала подписчиков в соцсетях быть внимательней на дорогах.
Ранее жена ростовчанина Сергея Жигунова опровергла слухи о своих проблемах с психикой.