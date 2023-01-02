Знакомые пропавшего в зоне СВО уроженца Азова опровергли информацию о его гибели

Отец Василия, вспоминает Андрей Нестеров, попытался запросить у собеседника, который якобы является сотрудником СБУ, подтверждения того, что в плен взяли именно его сына. Однако он отказался представлять фотографии или что-либо еще под предлогом того, что отношения с Западной частью Украины сложные.