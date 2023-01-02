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Знакомые пропавшего в зоне СВО уроженца Азова опровергли информацию о его гибели

Сегодня, 16:40
Фото: https://ru.freepik.com/
Информацию о якобы погибшем Василии Бабенко распространили украинские паблики в запрещенных социальных сетях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал знакомый пропавшего азовчанина Андрей Нестеров.

О пропаже 20-летнего военнослужащего из Ростовской области Василия Бабенко стало известно 2 января 2023 года. Он перестал выходить на связь 1 ноября в районе Докучаевска.

«Он был отправлен в составе (...) полка в Докучаевск, участвовал в штурме украинских рубежей. За ним взорвалась мина. Сослуживцы, которые все это видели сделали вывод, что он погиб», - рассказывает Андрей Нестеров.

По его словам, отец пропавшего в декабре пытался добиться разрешения о запуске дрона над полем боя, чтобы опознать тело сына, однако не смог этого сделать.

«Далее родителям Василия позвонил сотрудник, представился сотрудником СБУ по Харьковской области. И сказал, что у их сына сильная контузия было осколочное ранение, оказали ему помощь и отправили его в следственный изолятор №19 города Львова», - рассказывает знакомый семьи пропавшего.

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Отец Василия, вспоминает Андрей Нестеров, попытался запросить у собеседника, который якобы является сотрудником СБУ, подтверждения того, что в плен взяли именно его сына. Однако он отказался представлять фотографии или что-либо еще под предлогом того, что отношения с Западной частью Украины сложные.

«Он предложил Александру связаться с органами, которые занимаются обменом военнопленных. До сегодняшнего дня родители не располагают точной информацией, жив Василий или нет», - говорит знакомый семьи Бабенко.

На данный момент, как уверяет собеседник RostovGazeta, в Министерстве обороны Василий Бабенко числится пропавшим без вести.

Информация о том, что Василий Бабенко погиб, по словам Андрея Нестерова, является дезинформацией.

«Сначала в украинский каких-то пабликах в запрещенных у нас соцсетях появилась информация что он погибший, а потом и наши перекопировали», - уверен знакомы пропавшего азовчанина.

У редакции нет подтверждения данной информации кроме слов спикера. Минобороны не делало официальных заявлений по данному поводу. 

Ранее RostovGazeta писала о том, что в зоне СВО пропал 20-летний служитель церкви из Ростовской области.

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