Эксперт уверен, что первыми на очереди под застройку окажутся территории рядом с бывшим заводом «Красный Дон» и речным портом, где есть свободная полоса под застройку, которая идеально подойдет под строительство элитных ЖК с закрытыми территориями и клубными домами на побережье Дона. Сергей Трухачев считает, что благодаря новым стандартам застройки в этих зонах оставят всего 20 свободных метров вдоль реки Дон, которой должно хватить для размещения велодорожек.