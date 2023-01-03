Напомним, в конце декабря одобрили изменения, благодаря которым в Ростове появится возможность застроить оба берега Дона домами высотой до 21 метра. Портал 161.py решил поговорить с экспертами в области архитектуры — членом Союза архитекторов России Александром Ломтевым и директором «Южного градостроительного центра» Сергеем Трухачевым, чтобы узнать, как эти изменения отразятся на будущем города.
Так, по мнению Сергея Трухачева, эти изменения носят формальный характер в зоне РФ-2, где пересмотрели предельную высоту застройки и ее площадь. Однако благодаря этим изменениям застройщики получат возможность построить жилье там, где раньше его не было вовсе без публичных слушаний, просто направив предложение о застройке в администрацию.
«И даже если со временем под давлением общественности власти вынуждены будут отказаться от скандального регламента, мы к тому времени уже получим частного собственника, который на абсолютно законных [прим.редакции — на настоящий момент] основаниях получит свое разрешение на строительство», — цитирует Трухачева издание.
Эксперт уверен, что первыми на очереди под застройку окажутся территории рядом с бывшим заводом «Красный Дон» и речным портом, где есть свободная полоса под застройку, которая идеально подойдет под строительство элитных ЖК с закрытыми территориями и клубными домами на побережье Дона. Сергей Трухачев считает, что благодаря новым стандартам застройки в этих зонах оставят всего 20 свободных метров вдоль реки Дон, которой должно хватить для размещения велодорожек.
Специалист уверен, что такая политика в отношении строительства больше ориентирована на интересы застройщиков, чем жителей Ростова-на-Дону, и предполагает, что никто не задумывается о долгосрочной перспективе таких решений, которые могут негативно отразиться на будущем города.
С ним согласен и архитектор Александр Ломтев, который поддержал ограничения высотности застройки в зоне речного фасада, назвав их запоздалыми.
Архитектор считает, что городской власти следует конкретизировать требования к зоне речного фасада, чтобы не позволить манипулировать законом, хаотично застраивая берег Дона, Зеленый остров и другие территории, представляющие интерес для строительных компаний.
Так Ломтев обратил внимание на то, что строительство доминантных объектов позволили производить «в рамках обогащения силуэта речного фасада», однако сам термин «обогащение силуэта» не имеет под собой каких-то численных характеристики, ограничивающих бесконтрольную застройку.