rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Архитекторы выступили против застройки Ростова вдоль берега Дона

Сегодня, 06:47
Фото: pxhere.com
В Ростове приняли изменения в правила землепользования, которые позволят застроить оба берега Дона, о возможных последствиях рассказали донские архитекторы.

Напомним, в конце декабря одобрили изменения, благодаря которым в Ростове появится возможность застроить оба берега Дона домами высотой до 21 метра. Портал 161.py решил поговорить с экспертами в области архитектуры — членом Союза архитекторов России Александром Ломтевым и директором «Южного градостроительного центра» Сергеем Трухачевым, чтобы узнать, как эти изменения отразятся на будущем города. 

Так, по мнению Сергея Трухачева, эти изменения носят формальный характер в зоне РФ-2, где пересмотрели предельную высоту застройки и ее площадь. Однако благодаря этим изменениям застройщики получат возможность построить жилье там, где раньше его не было вовсе без публичных слушаний, просто направив предложение о застройке в администрацию. 

«И даже если со временем под давлением общественности власти вынуждены будут отказаться от скандального регламента, мы к тому времени уже получим частного собственника, который на абсолютно законных [прим.редакции — на настоящий момент] основаниях получит свое разрешение на строительство», — цитирует Трухачева издание. 

В Ростове разрешили застроить оба берега Дона, но есть нюанс
Узнать подробнее

Эксперт уверен, что первыми на очереди под застройку окажутся территории рядом с бывшим заводом «Красный Дон» и речным портом, где есть свободная полоса под застройку, которая идеально подойдет под строительство элитных ЖК с закрытыми территориями и клубными домами на побережье Дона. Сергей Трухачев считает, что благодаря новым стандартам застройки в этих зонах оставят всего 20 свободных метров вдоль реки Дон, которой должно хватить для размещения велодорожек.  

Специалист уверен, что такая политика в отношении строительства больше ориентирована на интересы застройщиков, чем жителей Ростова-на-Дону, и предполагает, что никто не задумывается о долгосрочной перспективе таких решений, которые могут негативно отразиться на будущем города. 

С ним согласен и архитектор Александр Ломтев, который поддержал ограничения высотности застройки в зоне речного фасада, назвав их запоздалыми. 

В Ростове выставили на продажу под застройку участок 40 гектаров в берёзовой роще
Узнать подробнее

Архитектор считает, что городской власти следует конкретизировать требования к зоне речного фасада, чтобы не позволить манипулировать законом, хаотично застраивая берег Дона, Зеленый остров и другие территории, представляющие интерес для строительных компаний. 

Так Ломтев обратил внимание на то, что строительство доминантных объектов позволили производить «в рамках обогащения силуэта речного фасада», однако сам термин «обогащение силуэта» не имеет под собой каких-то численных характеристики, ограничивающих бесконтрольную застройку. 

Читайте также:
В Ростове компании миллиардера одобрили многоэтажную застройку в районе реки ТемерникПовышенный ранг присвоили пожару в зоне плотной застройки в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону вдоль реки Дон планируют ограничить застройку
#Надежда Пустяк#Строительство#Жилищное строительство#Строительство домов#Жилая застройка#Застройка высотками#Застройка Ростова#Застройка Набережной в Ростове#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Последние новости Ростова на сегодня#Город
Подпишитесь
Ростовчане получают травмы, а в зоне СВО пропадают люди и обстреливаются города
Вчера, 15:07
Два трупа мужчин нашли в поднятой со дна канала машине в Ростовской области
Вчера, 17:23
Раненых во время страшного обстрела ПТУ в Макеевке привезут в Ростов-на-Дону
Вчера, 17:44
Ростовский депутат рассказал, кто больше всего помогает восстанавливать Донбасс
Вчера, 16:56
Знакомые пропавшего в зоне СВО уроженца Азова опровергли информацию о его гибели
Вчера, 16:40
«Принципиально не хожу»: ростовчане высмеяли заработок городских модульных туалетов
Вчера, 14:05