Волонтеры сообщили, что за прошлый месяц они получили 55 заявок о пропаже дончан. За истекшие недели удалось найти живыми 31 человека, еще трех дончан нашли погибшими, в четырех случаях удалось найти родных, и девять заявок не получили подтверждения.
«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — сообщили волонтеры, призвав жителей Ростовской области беречь себя и своих близких.
Ранее знакомые пропавшего в зоне СВО жителя Азова опровергли слухи о его гибели на поле боя, назвав их дезинформацией.