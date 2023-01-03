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Более 50 человек пропали в Ростовской области в декабре 2022 года

Сегодня, 13:30
Фото: pxhere.com
В Ростовской области объявили о пропаже 55 жителей в декабре 2022 года, об этом сообщили в пресс-службе донского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры сообщили, что за прошлый месяц они получили 55 заявок о пропаже дончан. За истекшие недели удалось найти живыми 31 человека, еще трех дончан нашли погибшими, в четырех случаях удалось найти родных, и девять заявок не получили подтверждения. 

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«Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — сообщили волонтеры, призвав жителей Ростовской области беречь себя и своих близких. 

Ранее знакомые пропавшего в зоне СВО жителя Азова опровергли слухи о его гибели на поле боя, назвав их дезинформацией.

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