Волонтеры сообщили, что за прошлый месяц они получили 55 заявок о пропаже дончан. За истекшие недели удалось найти живыми 31 человека, еще трех дончан нашли погибшими, в четырех случаях удалось найти родных, и девять заявок не получили подтверждения.