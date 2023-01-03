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Более 60% ростовчан выступили против сокращения новогодних выходных

Сегодня, 11:10
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Центральная елка Ростова-на-Дону
В Ростове две трети опрошенных выступили против сокращения новогодних выходных, такую статистику собрала редакция в опросе в Telegram-канале RostovGazeta.

Недавно стало известно, что один из депутатов Госдумы Максим Иванов выдвинул инициативу о сокращении выходных дней в период новогодних праздников. Согласно инициативе парламентария, выходные стоит урезать до трех дней для более рационального распределения выходных, а также для того, чтобы население не мучилось бездельем. 

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Однако в опросе, проведенном RostovGazeta, 62% участников опроса выступили категорически против сокращения новогодних выходных, в том числе по причине того, что выходные совпадают со школьными каникулами — и это хороший шанс для родителей провести время с детьми. Еще по 13% респондентов ответили, что готовы к сокращению праздников до православного Рождества и до 3 января. 4% считают новогодние выходные вовсе необязательными, а 8% опрошенных заявили, что и так работают, поэтому депутатская инициатива никак не повлияет на их расписание. 

Ранее ростовчанам рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники.

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