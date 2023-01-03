Однако в опросе, проведенном RostovGazeta, 62% участников опроса выступили категорически против сокращения новогодних выходных, в том числе по причине того, что выходные совпадают со школьными каникулами — и это хороший шанс для родителей провести время с детьми. Еще по 13% респондентов ответили, что готовы к сокращению праздников до православного Рождества и до 3 января. 4% считают новогодние выходные вовсе необязательными, а 8% опрошенных заявили, что и так работают, поэтому депутатская инициатива никак не повлияет на их расписание.