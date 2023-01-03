Мишустин побеседовал с руководителем ФОМС Ильей Баланиным

Баланин сказал, что со следующего года система ОМС в полную мощность заработает в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Илья Баланин подчеркнул, что для застрахованных граждан медицинская помощь будет доступна в присоединенных регионах и в любых других субъектах страны. Помощь врачей станут оплачивать деньгами Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом пишет kommersant.ru.
По словам Мишустина, правительство утвердило существенные инвестиции на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования, обеспечение бесперебойной работы государственных больниц и поликлиник. Сумма денежных вливаний перевалит за 2,9 триллиона рублей.
Премьер-министр пояснил, что власти продолжат выделять средства на уникальные методы лечения. Доступ к технологиям граждане получат в федеральных медицинских заведениях. Одним из основных направлений работы будет упрощение процедур получения этой помощи в случае необходимости.
Илья Баланин отметил, что исполнение бюджета ФОМС составит 2,8 триллиона рублей. В территориальные фонды направлено 2,4 триллиона из данной суммы. Субъектам страны выделено 58 миллиардов рублей на выплаты медицинскому персоналу из резервного фонда Кабинета министров РФ.
В 2023 - 2025 гг. власти нарастят объем профилактической помощи, диспансеризации и медицинской реабилитации. На это в 2023 году направят свыше одного триллиона рублей.