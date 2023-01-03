Мишустин побеседовал с руководителем ФОМС Ильей Баланиным

Илья Баланин подчеркнул, что для застрахованных граждан медицинская помощь будет доступна в присоединенных регионах и в любых других субъектах страны. Помощь врачей станут оплачивать деньгами Фонда обязательного медицинского страхования. Об этом пишет kommersant.ru.