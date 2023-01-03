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Мост через Ростовское море планируют достроить в октябре 2023 года

Сегодня, 08:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области рассказали, когда запланировано закончить строительство Северного радиуса, отчет представил замгубернатора региона Владимир Окунев.

Министр транспорта региона Владимир Окунев напомнил, что сейчас перед правительством Ростовской области стоит задача завершить строительство Ростовского транспортного кольца к 2025 году.

По его словам, не последнюю роль в этом играет завершение строительства Северного радиуса, в который входят три объекта — мост через Ростовское море, реконструкция Щепкинской развязки и Новошахтинская развязка. 

Ростовское транспортное кольцо планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году
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«Завершение этого проекта [прим. редакции — моста через Ростовское море] — октябрь 2023 года<…> Комплектация этих развязок — январь, сейчас они у нас полностью обеспечены бюджетом», — рассказал Владимир Окунев, добавив, что завершение двухуровневых развязок позволит снизить загрузку дорог и сократить количество пробок. 

Ранее в Ростовской области рассказали, кто станет подрядчиком моста через Ростовское море.

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