Министр транспорта региона Владимир Окунев напомнил, что сейчас перед правительством Ростовской области стоит задача завершить строительство Ростовского транспортного кольца к 2025 году.
По его словам, не последнюю роль в этом играет завершение строительства Северного радиуса, в который входят три объекта — мост через Ростовское море, реконструкция Щепкинской развязки и Новошахтинская развязка.
«Завершение этого проекта [прим. редакции — моста через Ростовское море] — октябрь 2023 года<…> Комплектация этих развязок — январь, сейчас они у нас полностью обеспечены бюджетом», — рассказал Владимир Окунев, добавив, что завершение двухуровневых развязок позволит снизить загрузку дорог и сократить количество пробок.
Ранее в Ростовской области рассказали, кто станет подрядчиком моста через Ростовское море.