«И даже если со временем под давлением общественности власти вынуждены будут отказаться от скандального регламента, мы к тому времени уже получим частного собственника, который на абсолютно законных [прим.редакции — на настоящий момент] основаниях получит свое разрешение на строительство», — утверждает эксперт, предположивший, что первыми в зону застройки попадут территории «Красного Дона» и порта, который собираются перенести на левый берег Дона.