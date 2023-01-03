Накануне в одном из онлайн-сообществ Новочеркасска появились сообщения встревоженных жителей, которые пытались выяснить источник странных звуков, потревоживших их сон и отдых.
По словам горожан, примерно в 21.50 мск 2 января над городом раздался мощный хлопок, совсем непохожий на взрыв новогодних салютов. Спустя время этот шум повторился, и хлопки были такой силы, что вызвали панику у населения.
В управлении ГО и ЧС откликнулись на сообщения горожан и рассказали, что источником хлопков является военный самолет-истребитель Су-57, который летал над городом поздним вечером и ночью. Хлопки жители слышали каждый раз, когда самолет преодолевал барьер скорости, а потому беспокоится жителям не о чем — ситуация в городе остается спокойной.
«Я в комнате вибрацию от этого хлопка почувствовала. Страшно было», — поделились шокированные горожане.
Во вторник, 3 января, стало известно, что на постах ДПС на трассе в Ростовской области заметили вооруженных сотрудников ОМОН.
По словам очевидцев, на постах вместе с инспекторами теперь постоянно находятся четыре сотрудника ОМОН, которые обеспечивают безопасность совместно с коллегами из Госавтоинспекции.
Меры усиления безопасности будут действовать как минимум до конца праздников, во время которого на усиленный режим работы перейдут не только сотрудники ОМОН, но также дружинники и другие лица, обеспечивающие охрану общественного порядка.
В Ростове архитекторы сделали прогноз о том, чем могут обернуться для города изменения в правила землепользования, принятые на заседание Гордумы в декабре.
Так своим экспертным мнением поделились член Союза архитекторов России Александр Ломтев и директор «Южного градостроительного центра» Сергей Трухачев, которые предполагают, что изменения могут оказать неблагоприятное влияние на облик Ростова-на-Дону.
Так Сергей Трухачев предполагает, что эти изменения могут привести к хаотичной высотной застройке жилья там, где раньше его не было вовсе, более того, без публичных слушаний разрешение может получить любая компания, направившая предложение в администрацию города.
«И даже если со временем под давлением общественности власти вынуждены будут отказаться от скандального регламента, мы к тому времени уже получим частного собственника, который на абсолютно законных [прим.редакции — на настоящий момент] основаниях получит свое разрешение на строительство», — утверждает эксперт, предположивший, что первыми в зону застройки попадут территории «Красного Дона» и порта, который собираются перенести на левый берег Дона.
С ним согласился архитектор Александр Ломтев, который считает, что городу следует как можно скорее определить нормативы застройки, ее параметры в численном выражении, чтобы не допустить бессистемной торопливой застройки, искажающей облик Ростова-на-Дону.