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На Дону на постах ДПС дежурит ОМОН, пока в Новочеркасске жители боятся любого хлопка

Сегодня, 18:37
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на постах ДПС стал дежурить ОМОН, пока в Новочеркасске жителей пугают хлопки военных самолетов, а в Ростове архитекторов тревожит хаотичная застройка города.

«Были в шоке»

Накануне в одном из онлайн-сообществ Новочеркасска появились сообщения встревоженных жителей, которые пытались выяснить источник странных звуков, потревоживших их сон и отдых. 

По словам горожан, примерно в 21.50 мск 2 января над городом раздался мощный хлопок, совсем непохожий на взрыв новогодних салютов. Спустя время этот шум повторился, и хлопки были такой силы, что вызвали панику у населения. 

Фото: Alex Beltyukov. / airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-T-50/2002344/L/, CC BY-SA 3.0

В управлении ГО и ЧС откликнулись на сообщения горожан и рассказали, что источником хлопков является военный самолет-истребитель Су-57, который летал над городом поздним вечером и ночью. Хлопки жители слышали каждый раз, когда самолет преодолевал барьер скорости, а потому беспокоится жителям не о чем — ситуация в городе остается спокойной. 

«Я в комнате вибрацию от этого хлопка почувствовала. Страшно было», — поделились шокированные горожане. 

Больше народу — лучше безопасность

Во вторник, 3 января, стало известно, что на постах ДПС на трассе в Ростовской области заметили вооруженных сотрудников ОМОН. 

По словам очевидцев, на постах вместе с инспекторами теперь постоянно находятся четыре сотрудника ОМОН, которые обеспечивают безопасность совместно с коллегами из Госавтоинспекции. 

Меры усиления безопасности будут действовать как минимум до конца праздников, во время которого на усиленный режим работы перейдут не только сотрудники ОМОН, но также дружинники и другие лица, обеспечивающие охрану общественного порядка. 

Поводы для беспокойства

В Ростове архитекторы сделали прогноз о том, чем могут обернуться для города изменения в правила землепользования, принятые на заседание Гордумы в декабре. 

Так своим экспертным мнением поделились  член Союза архитекторов России Александр Ломтев и директор «Южного градостроительного центра» Сергей Трухачев, которые предполагают, что изменения могут оказать неблагоприятное влияние на облик Ростова-на-Дону. 

Так Сергей Трухачев предполагает, что эти изменения могут привести к хаотичной высотной застройке жилья там, где раньше его не было вовсе, более того, без публичных слушаний разрешение может получить любая компания, направившая предложение в администрацию города.  

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«И даже если со временем под давлением общественности власти вынуждены будут отказаться от скандального регламента, мы к тому времени уже получим частного собственника, который на абсолютно законных [прим.редакции — на настоящий момент] основаниях получит свое разрешение на строительство», — утверждает эксперт, предположивший, что первыми в зону застройки попадут территории «Красного Дона» и порта, который собираются перенести на левый берег Дона.

С ним согласился архитектор Александр Ломтев, который считает, что городу следует как можно скорее определить нормативы застройки, ее параметры в численном выражении, чтобы не допустить бессистемной торопливой застройки, искажающей облик Ростова-на-Дону. 

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