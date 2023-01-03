«Багаевский район нам очень помогает, сало солит, варенье [закрывает]. Пирожки мы возим — столько много пирожков! Пирожки улетают», — цитирует издание Нелли Дмитренко из организации «Батальон тыла „Ростовчанка“». Женщина поделилась, что мобилизованные настолько изголодались по домашней еде, что ящики с пирожками пустеют за считанные минуты вне зависимости от того, куда их привозят — в Херсон, Мариуполь или ЛДНР.