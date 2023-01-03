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Пирожки и гильза под елкой: как встретили Новые год мобилизованные дончане

Сегодня, 13:13
Фото: mil.ru

В Ростовской области рассказали, как встретили Новый год мобилизованные дончане

В Ростовской области рассказали, как создавали новогоднее настроение мобилизованным дончанам, участвующим в СВО.

Портал 161.py пообщался с близкими и друзьями мобилизованных жителей Ростовской области, благодаря чему выяснил, как встретили Новый 2023 год донские военные. 

По их словам, часть военнослужащих провели ночь на дежурствах, кто-то смог вернуться в Ростовскую область, а кто-то находился на передовой. 

В эти дни военные получили гуманитарную помощь, внутри коробок бойцы обнаружили и искусственную елочку, которую они украсили самодельными бумажными снежинками и конфетами, а другие военные нашли для полученной сосны оригинальную подставку — гильзу от артиллерийского снаряда. 

В большинстве своем мобилизованные встречали Новый год скромно, получали гуманитарную помощь, съедобные посылки из разных районов Ростовской области. 

«Багаевский район нам очень помогает, сало солит, варенье [закрывает]. Пирожки мы возим — столько много пирожков! Пирожки улетают», — цитирует издание Нелли Дмитренко из организации «Батальон тыла „Ростовчанка“». Женщина поделилась, что мобилизованные настолько изголодались по домашней еде, что ящики с пирожками пустеют за считанные минуты вне зависимости от того, куда их привозят — в Херсон, Мариуполь или ЛДНР

Дмитренко рассказала, что волонтеры были поражены, увидев, в каких условиях живут мобилизованные. Женщина сообщила, что хуже всего условия в полевых госпиталях и прифронтовой области, где мобилизованным дончанам приходится пережидать зиму в холодных разбитых домах. 

Ранее стало известно, что в Ростов доставили раненых в ходе обстрела Макеевки.

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