Портал 161.py пообщался с близкими и друзьями мобилизованных жителей Ростовской области, благодаря чему выяснил, как встретили Новый 2023 год донские военные.
По их словам, часть военнослужащих провели ночь на дежурствах, кто-то смог вернуться в Ростовскую область, а кто-то находился на передовой.
В эти дни военные получили гуманитарную помощь, внутри коробок бойцы обнаружили и искусственную елочку, которую они украсили самодельными бумажными снежинками и конфетами, а другие военные нашли для полученной сосны оригинальную подставку — гильзу от артиллерийского снаряда.
В большинстве своем мобилизованные встречали Новый год скромно, получали гуманитарную помощь, съедобные посылки из разных районов Ростовской области.
«Багаевский район нам очень помогает, сало солит, варенье [закрывает]. Пирожки мы возим — столько много пирожков! Пирожки улетают», — цитирует издание Нелли Дмитренко из организации «Батальон тыла „Ростовчанка“». Женщина поделилась, что мобилизованные настолько изголодались по домашней еде, что ящики с пирожками пустеют за считанные минуты вне зависимости от того, куда их привозят — в Херсон, Мариуполь или ЛДНР.
Дмитренко рассказала, что волонтеры были поражены, увидев, в каких условиях живут мобилизованные. Женщина сообщила, что хуже всего условия в полевых госпиталях и прифронтовой области, где мобилизованным дончанам приходится пережидать зиму в холодных разбитых домах.
Ранее стало известно, что в Ростов доставили раненых в ходе обстрела Макеевки.