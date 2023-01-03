Жители города показывают фотографии, на которых кусочки оплавленного металла размером со спичечный коробок. Автор снимка утверждает, что неизвестные обломки упали на дома после того, как за городом было слышно два мощных хлопка и в небе видно яркие вспышки.
Утверждать наверняка, что оплавленные куски металла могут являться частью сбитого над городом неизвестного объекта, мы не можем. Официальной информации о работе ПВО не поступало.
Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, обратившись к журналистам, призвал их «профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях». Он также добавил что информация уточняется и пообещал сообщить, если факты подтвердятся.