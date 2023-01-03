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После возможной работы ПВО на дома в Ростове упали неизвестные обломки 3 января

Сегодня, 20:57
Фото: https://t.me/rostov_glavniy/42186
После возможной работы ПВО на дома в Ростове упали неизвестные обломки 3 января
Жители Ростова сообщили, что во дворы и на крыши домов упали неизвестные обломки, после того, как в небе над городом прогремели несколько хлопков, снимками поделились очевидцы в соцсетях.

Жители города показывают фотографии, на которых кусочки оплавленного металла размером со спичечный коробок. Автор снимка утверждает, что неизвестные обломки упали на дома после того, как за городом было слышно два мощных хлопка и в небе видно яркие вспышки.

 

Жители Ростова сообщили о работе ПВО, сбившей неопознанный объект 3 января
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Утверждать наверняка, что оплавленные куски металла могут являться частью сбитого над городом неизвестного объекта, мы не можем. Официальной информации о работе ПВО не поступало.

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, обратившись к журналистам, призвал их «профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях». Он также добавил что информация уточняется и пообещал сообщить, если факты подтвердятся.

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