Сам участок находится к востоку от Ворошиловского моста, ниже бизнес-центра «5 морей» и Городищенского родника. В прошлом общественники уже заявляли о том, что Городищенский родник является одним из источников, питающих реку Дон. По их мнению, строительство пятиэтажной гостиницы может негативно отразиться на состоянии источника, на реабилитацию которого уже было выделено более 100 миллиардов рублей.