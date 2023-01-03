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Президент ФК «Ростов» Арутюнянц построит гостиницу на набережной Ростова-на-Дону

Сегодня, 07:58
Фото: Яндекс. Карты
Зона строительства гостиницы на Береговой, 41-43. 2021 год
Компания президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца построит очередную гостиницу на набережной Ростова рядом с Ворошиловским мостом, Городищенским родником и бизнес-центром «5 морей», сведения об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

В конце 2022 года экспертная организация ООО «Геоспэк» выпустила положительное заключение на проект строительства здания гостиницы в Ростове-на-Дону на улице Береговой, 41-43. Застройщиком выступит президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц, а техническим заказчиком ООО «Ростовстрой» 

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Сам участок находится к востоку от Ворошиловского моста, ниже бизнес-центра «5 морей» и Городищенского родника. В прошлом общественники уже заявляли о том, что Городищенский родник является одним из источников, питающих реку Дон. По их мнению, строительство пятиэтажной гостиницы может негативно отразиться на состоянии источника, на реабилитацию которого уже было выделено более 100 миллиардов рублей. 

Фото: Яндекс.Карты

Пока о сроках завершения строительства ничего не известно. 

Ранее стало известно, что Арташес Арутюнянц планирует начать гостиничный бизнес  Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Кисловодске и Железноводске.

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