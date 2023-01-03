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Posted 3 января 2023, 14:09

Published 3 января 2023, 14:09

Modified 3 января 2023, 14:11

Updated 3 января 2023, 14:11

Ростовчане призвали выгнать Меладзе из страны после лозунга украинских нацистов

3 января 2023, 14:09
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В Ростове жители призвали лишить исполнителя Валерия Меладзе гражданства и выгнать из России после того, как певец произнес лозунг украинских нацистов, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, на днях Валерий Меладзе провел корпоратив в Дубае, где один из зрителей обратился к нему с лозунгом «Слава Украине». Исполнитель поддержал его слова, завершив лозунг, чем вызвал бурное одобрение зрителя, снимающего этот момент на видео. 

Однако кадры, распространившиеся в соцсетях, вызвали шквал критики со стороны ростовчан, которые разочаровались в певце. Они считают лицемерным то, что Валерий Меладзе долго зарабатывал в стране, которую отказался поддержать в период СВО.   

«Обидно очень в людях разочаровываться», — заметили ростовчане. 

«Всех предателей и евролизоблюдов — вон из страны», — потребовали дончане. 

«Давно пора их лишить гражданства и перекрыть денежный поток!», — согласились горожане, добавив, что неуместно спонсировать артиста, который открыто поддерживает нацизм.  

«Меладзе не раз на публике говорил что ненавидит Россию. Пусть едет к себе в Грузию, там поет», — в заключение добавили ростовчане.

Ранее депутат призвал запретить концерты иноагентов в России.

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