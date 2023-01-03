Ростовчане призвали выгнать Меладзе из страны после лозунга украинских нацистов

Напомним, на днях Валерий Меладзе провел корпоратив в Дубае, где один из зрителей обратился к нему с лозунгом «Слава Украине». Исполнитель поддержал его слова, завершив лозунг, чем вызвал бурное одобрение зрителя, снимающего этот момент на видео.