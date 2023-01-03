Напомним, на днях Валерий Меладзе провел корпоратив в Дубае, где один из зрителей обратился к нему с лозунгом «Слава Украине». Исполнитель поддержал его слова, завершив лозунг, чем вызвал бурное одобрение зрителя, снимающего этот момент на видео.
Однако кадры, распространившиеся в соцсетях, вызвали шквал критики со стороны ростовчан, которые разочаровались в певце. Они считают лицемерным то, что Валерий Меладзе долго зарабатывал в стране, которую отказался поддержать в период СВО.
«Обидно очень в людях разочаровываться», — заметили ростовчане.
«Всех предателей и евролизоблюдов — вон из страны», — потребовали дончане.
«Давно пора их лишить гражданства и перекрыть денежный поток!», — согласились горожане, добавив, что неуместно спонсировать артиста, который открыто поддерживает нацизм.
«Меладзе не раз на публике говорил что ненавидит Россию. Пусть едет к себе в Грузию, там поет», — в заключение добавили ростовчане.
Ранее депутат призвал запретить концерты иноагентов в России.