rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Стали известны подробности задержания беглых вагнеровцев, которых искали в Ростове

Сегодня, 17:29
Фото: 1MI
СМИ сообщили о задержании троих из шестерых дезертиров, сбежавших из ЧВК «Вагнер» якобы в Ростовскую область из учебного центра под Луганском, нашли их за пределами донского региона.

Как сообщает 161.py со ссылкой на свой источник в силовых структурах, дезертиров искали не на территории Ростовской области. Троих обнаружили в Брянской области. Источник уточняет, что в донском регионе беглецов и не искали, разнарядки не было, а появившиеся ориентировки в городе — попросту провокация.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. При этом оружия при дезертирах не было, но, как уверяет источник, следствие может скрывать такие подробности, чтобы не волновать население.

 

«Не лучший подарок»: ростовчане напуганы побегом в регион зеков из ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее

В ЧВК «Вагнер» пока задержание никак не прокомментировали. Ранее Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что журналистам не стоит паниковать. В правоохранительных органах также не подтвердили ни поиски дезертиров, ни их задержание.

Читайте также:
Пригожин прокомментировал поиски дезертиров ЧВК «Вагнер» в Ростовской областиОриентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер» появились в РостовеВ МВД прокомментировали побег шестерых зэков из ЧВК «Вагнер» в Ростовскую область
#Анна Петрова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#ЧВК "Вагнер"
Подпишитесь
Более 50 человек пропали в Ростовской области в декабре 2022 года
Сегодня, 13:30
Военный эксперт Баранец допустил новую «волну» мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 17:26
Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
Сегодня, 11:33
Власти отрицают, что доставленные из Макеевки в Ростов раненые были мобилизованными
Сегодня, 16:15
ВС РФ уничтожили HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР у границ Ростовской области
Сегодня, 15:06