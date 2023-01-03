Как сообщает 161.py со ссылкой на свой источник в силовых структурах, дезертиров искали не на территории Ростовской области. Троих обнаружили в Брянской области. Источник уточняет, что в донском регионе беглецов и не искали, разнарядки не было, а появившиеся ориентировки в городе — попросту провокация.