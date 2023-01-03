Как сообщает 161.py со ссылкой на свой источник в силовых структурах, дезертиров искали не на территории Ростовской области. Троих обнаружили в Брянской области. Источник уточняет, что в донском регионе беглецов и не искали, разнарядки не было, а появившиеся ориентировки в городе — попросту провокация.
В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. При этом оружия при дезертирах не было, но, как уверяет источник, следствие может скрывать такие подробности, чтобы не волновать население.
В ЧВК «Вагнер» пока задержание никак не прокомментировали. Ранее Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК «Вагнер», заявил, что журналистам не стоит паниковать. В правоохранительных органах также не подтвердили ни поиски дезертиров, ни их задержание.