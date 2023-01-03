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Трех дезертиров из ЧВК «Вагнер» задержали за пределами Ростовской области

Сегодня, 17:00
Фото: syria.mil.ru
Силовикам удалось задержать беглецов из ЧВК «Вагнер», ориентировки на которых появились в Ростовской области на днях, об этом сообщил источник портала 161.py.

Напомним, 30 декабря в Ростовской области стало известно о побеге шести заключенных, которые проходили обучение в ЧВК «Вагнер». Тогда сообщалось, что все они покинули базу обучения с оружием, а в Ростовской области появились ориентировки, однако Евгений Пригожин, чье имя часто связывают с военной компанией, заявил, что волноваться не о чем, поскольку служба безопасности и силовики уже направились на поиски дезертиров

Пригожин прокомментировал поиски дезертиров ЧВК «Вагнер» в Ростовской области
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Уже вечером вторника, 3 января, стало известно, что троих «вагнеровцев» задержали в Брянской области. Источник издания добавил, что оружия при мужчинах не было, а в розыск по Ростовской области их никто не объявил, а потому, он предполагает, сведения о побеге вооруженных заключенных могли быть провокацией.

«Троих нашли, и сейчас с ними проводятся следственные действия», — цитирует издание своего информатора. 

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