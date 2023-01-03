Напомним, 30 декабря в Ростовской области стало известно о побеге шести заключенных, которые проходили обучение в ЧВК «Вагнер». Тогда сообщалось, что все они покинули базу обучения с оружием, а в Ростовской области появились ориентировки, однако Евгений Пригожин, чье имя часто связывают с военной компанией, заявил, что волноваться не о чем, поскольку служба безопасности и силовики уже направились на поиски дезертиров.
Уже вечером вторника, 3 января, стало известно, что троих «вагнеровцев» задержали в Брянской области. Источник издания добавил, что оружия при мужчинах не было, а в розыск по Ростовской области их никто не объявил, а потому, он предполагает, сведения о побеге вооруженных заключенных могли быть провокацией.
«Троих нашли, и сейчас с ними проводятся следственные действия», — цитирует издание своего информатора.