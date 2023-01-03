По его мнению, применение канатных дорог оправдано только там, где нельзя построить мост. Это, прежде всего, города в горах. Или в Нижнем Новгороде канатную дорогу сделали через Волгу, потому что не было денег на мост длиной больше 3 километров, а в объезд около 25 километров.