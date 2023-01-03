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Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон

Сегодня, 11:33
Фото: ru.freepic.com
Канатная дорога — это способ поднять стоимость квартир на левом берегу, однако ее функции может выполнять более дешевый мост, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

По мнению урбаниста, разговоры про канатную дорогу нужны только для того, чтобы застройщик на левом берегу мог выгоднее продать квартиры.

«Я уверен, что канатной дороги не будет. Еще год назад рассказывали, что концессия будет возможна, если появится инвестор», — рассказывает Зайцев.

Спикер считает, что за 5 миллиардов рублей из бюджета, который планируют выделить на строительство фуникулера, можно построить один или два полноценных моста через Дон.

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«Частный инвестор о котором говорили — это компании из Франции или Швейцарии. В России такое оборудование не выпускают, а недружественные государства вряд ли захотят вкладывать деньги в непонятно что», — уверен урбанист.

Артемий Зайцев добавляет, что пропускная способность канатных дорог составляет около 500 пассажиров в час. Кроме того, это сверхдорогой транспорт из расчета на одного пассажира. Например, проездной билет в Нижнем Новгороде стоит 100 рублей.

«У нас уже есть Ворошиловский мост относительно близко. И уже ходит автобус. В Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска ширина Дона всего 600 метров. Достаточно сделать вело-пешеходный мост, если очень-очень хочется соединить два берега в этом месте», — считает эксперт.

По его мнению, применение канатных дорог оправдано только там, где нельзя построить мост. Это, прежде всего, города в горах. Или в Нижнем Новгороде канатную дорогу сделали через Волгу, потому что не было денег на мост длиной больше 3 километров, а в объезд около 25 километров.

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