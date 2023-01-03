Однако на следующий день к паре приехали участковые по вызову соседей, которые обратили внимание на кровь во дворе. Женщина и ее любовник пытались оправдаться, однако подозреваемая быстро сдалась и решила обвинить в убийстве своего сожителя. После этого их задержали, и уже в камере подозреваемые признались в содеянном.