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В Донецке новогоднее застолье закончилась жестоким убийством матери двоих детей

Сегодня, 12:25
Фото: pxhere.com
В Ростовской области для жительницы Донецка новогодняя ночь закончилась в колодце с перерезанным горлом, об этом сообщил источник портала «Новость».

В издании рассказали, что 31 декабря в Донецке Ростовской области обнаружили в колодце заброшенного дома нашли тело женщины, погибшей насильственной смертью. 

Источник сообщает, что, по предварительным данным, убитая решила посетить знакомую пару вечером 30 декабря. В ходе совместного застолья между дамами произошел конфликт, и ревнивая хозяйка дома напала на гостью с ножом и вспорола ей горло, о чем позднее рассказала своему сожителю. 

Мужчина решил защитить свою возлюбленную и унес тело из дома, выбросив его в колодец, после чего вернулся в дом и продолжил застолье. 

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Однако на следующий день к паре приехали участковые по вызову соседей, которые обратили внимание на кровь во дворе. Женщина и ее любовник пытались оправдаться, однако подозреваемая быстро сдалась и решила обвинить в убийстве своего сожителя. После этого их задержали, и уже в камере подозреваемые признались в содеянном. 

В отношении сожителей возбудили уголовное дело, сообщается, что у погибшей осталось двое детей. 

Ранее жительница Аксая зарезала мужчину с помощью двух ножей и сбежала. 

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Донецк Ростовская область#Происшествие#Новый год#Убийство
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