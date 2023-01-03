В издании рассказали, что 31 декабря в Донецке Ростовской области обнаружили в колодце заброшенного дома нашли тело женщины, погибшей насильственной смертью.
Источник сообщает, что, по предварительным данным, убитая решила посетить знакомую пару вечером 30 декабря. В ходе совместного застолья между дамами произошел конфликт, и ревнивая хозяйка дома напала на гостью с ножом и вспорола ей горло, о чем позднее рассказала своему сожителю.
Мужчина решил защитить свою возлюбленную и унес тело из дома, выбросив его в колодец, после чего вернулся в дом и продолжил застолье.
Однако на следующий день к паре приехали участковые по вызову соседей, которые обратили внимание на кровь во дворе. Женщина и ее любовник пытались оправдаться, однако подозреваемая быстро сдалась и решила обвинить в убийстве своего сожителя. После этого их задержали, и уже в камере подозреваемые признались в содеянном.
В отношении сожителей возбудили уголовное дело, сообщается, что у погибшей осталось двое детей.
Ранее жительница Аксая зарезала мужчину с помощью двух ножей и сбежала.