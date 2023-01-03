Портал «АиФ-Самара» сообщает, что на пути на встречу с руководством Минобороны РФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился планами о приезде в Ростов-на-Дону 4 января.
По его словам, в один из военных госпиталей Ростова на лечение направили бойцов, пострадавших при обстреле Макеевки, и Азаров собирается навестить их. Уже сегодня, 3 января, МО РФ и власти Самарской области договорились о снабжении, медпомощи и решении других вопросов, относительно бойцов, также Азаров пообещал, что родные и близкие военнослужащих начнут получать информацию о бойцах в ближайшее время.
Напомним, накануне шесть снарядов HIMARS ударили по пункту дислокации ВС РФ, по словам экспертов, причиной этого стало активное использование мобильных телефонов.