По его словам, в один из военных госпиталей Ростова на лечение направили бойцов, пострадавших при обстреле Макеевки, и Азаров собирается навестить их. Уже сегодня, 3 января, МО РФ и власти Самарской области договорились о снабжении, медпомощи и решении других вопросов, относительно бойцов, также Азаров пообещал, что родные и близкие военнослужащих начнут получать информацию о бойцах в ближайшее время.