Речь идет об участке на улице 339-й Стрелковой Дивизии между домом № 15 и улицей Малиновского, где будут идти работы по модернизации тепломагистрали. Из-за этого проезд будет закрыт, а автомобилистам предстоит выбрать для себя альтернативные пути движения на следующие четыре месяца.