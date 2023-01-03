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В Ростове на Западном перекроют движение с 20 января до 1 июня

Сегодня, 09:50
Фото: pxhere.com
В Ростове из-за необходимости модернизировать тепломагистраль ограничат проезд по улице 339-й Стрелковой Дивизии, сообщение об этом появилось на портале городской администрации.

Департамент автодорог предупредил ростовчан о том, что, начиная с 20 января, по 31 мая будет ограничен проезд по участку дороги на Западном жилом массиве. 

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Речь идет об участке на улице 339-й Стрелковой Дивизии между домом № 15 и улицей Малиновского, где будут идти работы по модернизации тепломагистрали. Из-за этого проезд будет закрыт, а автомобилистам предстоит выбрать для себя альтернативные пути движения на следующие четыре месяца.   

Ранее стало известно, кого привлекут к ответственности из-за прорыва теплотрассы на улице Малиновского, в результате которого пострадало больше десятка жильцов.

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