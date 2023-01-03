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В Ростове на Западном заработали пункты приема новогодних елей

Сегодня, 11:56
Фото: pxhere.com
В Ростове жителям рассказали, куда можно сдать ненужную ель или сосну после Нового года, информацией поделился городской регоператор.

Компания «Чистый город» напомнила о запуске ежегодной экологической акции по сбору хвойных деревьев. Первым к работе приступит пункт приема живых елей на улице Каширской, 8/6 с 3 января. Следующие два дня по 5 января включительно с 10.00 до 15.00 мск работники пункта приема будут принимать хвойные деревья на утилизацию бесплатно. 

После централизованного сбора деревьев в городе проведут чемпионат по метанию елок, запланированный на 22 января. В этот день в городе будут работать еще восемь пунктов сбора хвойных деревьев, об открытии которых сообщат позднее. 

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Ростовчанам напомнили, что после сбора ели передают на шредирование, а переработанный материал отдают экоактивистам для последующего использования в работах по благоустройству города. 

Ранее стало известно, что более 70% жителей Москвы предпочитают искусственные ели натуральным. 

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